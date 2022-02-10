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Çeşme'de karaya vurmuş bir ceset bulundu - Son Dakika

Çeşme'de karaya vurmuş bir ceset bulundu

10.02.2022 15:59
Çeşme'de karaya vurmuş bir ceset bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, göçmene ait olduğu düşünülen, karaya vurmuş bir erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, göçmene ait olduğu düşünülen, karaya vurmuş bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Boyalık Plajı yakınlarında kıyıya vurmuş bir cesedi görenler hemen durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Cesedin 35-40 yaşlarında, deniz üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan siyahi bir göçmene ait olduğu tahmin edilirken, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Çeşme'de karaya vurmuş bir ceset bulundu

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İzmir, Çeşme, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'de karaya vurmuş bir ceset bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme'de karaya vurmuş bir ceset bulundu - Son Dakika
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