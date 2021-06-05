Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor

Sergen Yalçın'ın tatili son sürat devam ediyor. Sezonu çifte kupayla kapatan başarılı teknik adam, İstanbul'a işleri için gelmesinin ardından İzmir Çeşme'ye arkadaşlarının yanına geri döndü. Yaklaşık 2 haftadır Çeşme'de arkadaşlarıyla bir villada doyasıya eğlenen Yalçın'ın tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Son paylaşılan fotoğraf ise sosyal medyayı salladı.

"ERSUN YANAL VAKASI İKİ"

Sergen Yalçın için sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı. "Hocam hani kartallar yalnız uçardı" ve "Ersun Yanal vakası iki" yorumları büyük etkileşim aldı.

YANAL'IN AYRILIK SEBEBİ OLDU

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Aziz Yıldırım'ın, "Kadın arkadaşlarına göre antrenman programı belirliyor" ifadesinin ardından başarılı hoca ile yollar ayrılmıştı.