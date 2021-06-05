Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor
05.06.2021 14:38
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İzmir Çeşme'de sevgilisi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor. Sosyal medyada Ukraynalı kız arkadaşı ve yanındaki iki kadın ile fotoğrafı paylaşılan Yalçın gündeme oturdu. Futbolseverler başarılı teknik adamın bu fotoğrafıyla ilgili, "Hocam hani kartallar yalnız uçardı" ve "Ersun Yanal vakası yükleniyor" gibi yorumlarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın tatili son sürat devam ediyor. Sezonu çifte kupayla kapatan başarılı teknik adam, İstanbul'a işleri için gelmesinin ardından İzmir Çeşme'ye arkadaşlarının yanına geri döndü. Yaklaşık 2 haftadır Çeşme'de arkadaşlarıyla bir villada doyasıya eğlenen Yalçın'ın tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Son paylaşılan fotoğraf ise sosyal medyayı salladı.
"ERSUN YANAL VAKASI İKİ"
Sergen Yalçın için sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı. "Hocam hani kartallar yalnız uçardı" ve "Ersun Yanal vakası iki" yorumları büyük etkileşim aldı.
YANAL'IN AYRILIK SEBEBİ OLDU
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Aziz Yıldırım'ın, "Kadın arkadaşlarına göre antrenman programı belirliyor" ifadesinin ardından başarılı hoca ile yollar ayrılmıştı.
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