Çeşme'de korona virüs dolandırıcıları evlere girmeye çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'de korona virüs dolandırıcıları evlere girmeye çalıştı - Son Dakika

Çeşme'de korona virüs dolandırıcıları evlere girmeye çalıştı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde evlerin kapılarını çalarak kendilerini sağlık görevlisi olarak tanıtıp korona virüs taraması yapacaklarını söyleyen kişiler, evlere girmeye çalıştı.

Çeşme'de korona virüs dolandırıcıları evlere girmeye çalıştı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde evlerin kapılarını çalarak kendilerini sağlık görevlisi olarak tanıtıp korona virüs taraması yapacaklarını söyleyen kişiler, evlere girmeye çalıştı. 184'ü arayan bir ev sahibi, Sağlık Bakanlığının böyle bir uygulaması olmadığını öğrenince mahalle muhtarını arayarak bilgilendirdi. Çeşme ilçesine bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi'nde kendilerini sağlık görevlisi olarak tanıtan ve korona virüs taraması yapacaklarını söyleyen kişiler evlere girmeye çalıştı. Bir ev sahibi ise durumdan şüphelenerek konuyu mahalle muhtarına iletti. Mahalle muhtarı Rasim Özgül mahalle sakinlerini, "Duyarlı ve dikkatli sokak temsilcim, 184 SABİM'i arayarak konuyu iletmiştir. Sağlık Bakanlığı böyle bir çalışma olmadığını, aynı şekilde yüzlerce ihbar olduğunu söylemiş. Bu durumdan yararlanmak isteyen kötü niyetlilerin tuzağına düşmeyelim" diyerek uyardı.

(Muhammet İsa Atagöz/İHA)

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
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