Çeşme'de lodos ve hotumda vinç devrildi, evlerin çatısı uçtu: 16 yaralı (4) - Son Dakika
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Çeşme'de lodos ve hotumda vinç devrildi, evlerin çatısı uçtu: 16 yaralı (4)

12.02.2021 03:28
Çeşme'de lodos ve hotumda vinç devrildi, evlerin çatısı uçtu: 16 yaralı (4)

İZMİR VALİLİĞİNDEN ÇEŞME'Yİ VURAN KUVVETLİ FIRTINA AÇIKLAMASIİzmir Valiliği'nden Çeşme ilçesi ve ilçede bulunan Alaçatı Port inşaat alanında saat 21.30 sıralarında meydana gelen kuvvetli fırtına ve hortumun yolaçtığı tahribatla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İZMİR VALİLİĞİNDEN ÇEŞME'Yİ VURAN KUVVETLİ FIRTINA AÇIKLAMASI

İzmir Valiliği'nden Çeşme ilçesi ve ilçede bulunan Alaçatı Port inşaat alanında saat 21.30 sıralarında meydana gelen kuvvetli fırtına ve hortumun yolaçtığı tahribatla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kuvvetli fırtına nedeniyle Alaçatı Port inşaat alanında bulunan kule vincin devrildiği bildirilen açıklamada, "Vincin üzerine devrildiği konteynerde kalan 16 inşaat işçisi çeşitli yerlerinden yaralandı. 1 kişi de açık ayak kırığı var. Yaralanan 16 işçi Çeşme Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlçe genelinde farklı marka ve modellerde 10 araç hasar gördü. Marinada demirli 4 tekne battı. 1 teknede ağır hasar oluştu" denildi. Açıklamada ayrıca, olay yerine İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) 2 araç ve 9 personelden oluşan arama kurtarma ekibi, itfaiyeden 9 araç ve 40 personel ile jandarma, emniyet ve 112 Sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

İZMİR,


Kaynak: DHA
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Alaçatı, İzmir, Lodos, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de lodos ve hotumda vinç devrildi, evlerin çatısı uçtu: 16 yaralı (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme'de lodos ve hotumda vinç devrildi, evlerin çatısı uçtu: 16 yaralı (4) - Son Dakika
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