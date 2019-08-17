Son Dakika Haberleri: Çeşme'de Mabel Matiz rüzgarı
Son Dakika Magazin Haber

Çeşme'de Mabel Matiz rüzgarı

1 saat önce

Yaz konserleri kapsamında Çeşme Amfi Tiyatro'da sahne alan Mabel Matiz, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Çeşme'de Mabel Matiz rüzgarı, System.String[]
Yaz konserleri kapsamında Çeşme Amfi Tiyatro'da sahne alan Mabel Matiz, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Çeşme'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Sanatçılar, Çeşme'de birbiri ardına hayranları ile buluşurken, son olarak Mabel Matiz Çeşme Amfi Tiyatro'da hayranlarını coşturdu. Konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Mabel Matiz, konseri sırasında hayranlarına, müziği ve müzik alanında üretmeyi ne kadar sevdiğini anlattı.

Repertuarına aldığı şarkıları ve sahnedeki performansıyla hayranlarının büyük beğenisini toplayan sanatçı, yaklaşık 2 saat boyunca şarkılarını seslendirdi.

Mobel Matiz'i izlemeye gelenler arasında Sabri Sarıoğlu ve Melek Mosso gibi tanınmış isimler de yer aldı. - İZMİR
Mabel Matiz, Çeşme, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Harbiye'de konser veren Linet, oryantal şovuyla hayranlarından tam not aldı
Nesrin Cavadzade, oyuncu Yiğit Kirazcı ile aşk yaşadığı haberlerini yalanladı Fotoğrafçı Nihat Odabaşı'nın yoğun bakımda yatan annesi hayatını kaybetti Eşi Kenan Doğulu ile boşanacakları söylenen Beren Saat, gözyaşları içinde verdiği pozu paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 13:10:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeşme'de Mabel Matiz rüzgarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]