Çeşme'de makilik alanda başlayan yangın İzmir-Çeşme otoyoluna sıçradı! Yangına 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale ediliyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarında da artış gözlendi. İzmir'in tatil beldesi Çeşme'de makilik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Zeytinler gişelerinden İzmir-Çeşme eski yoluna yönlendirilmeye başlandı.

"SOĞUTMA ÇALIŞMAŞLARI SÜRÜYOR"

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yangınla ilgili açıklama yaptı. Yaklaşık 1 saat önce yangının kontrol altına alındığını belirten bir paylaşım yapan Başkan Soyer daha sonra, "Çeşme Otoyolu'nun kuzey tarafındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak otoyolun güney kısmına sıçrayan yangın Zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerimizi, orman yangın söndürme ekiplerine takviye olarak buraya yönlendirdik" yazılı ikinci bir paylaşımda daha bulundu.

BİR YANGIN DAHA ÇIKTI



Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İzmir'in Kınık ilçesinde yangın çıktığı bildirildi. Orman Genel Müdürlüğü, "An itibariyle İzmir/Kınık Orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. 2 helikopter, 16 arazöz ve 1 dozer cepheye sevk edilmiştir" açıklamasında bulundu.