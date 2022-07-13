Son dakika haber! Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (5) - Son Dakika
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Son dakika haber! Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (5)

13.07.2022 15:05

Son dakika haber: İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz, 6 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikte işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu ve 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (5) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (5) - Son Dakika
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