Son dakika haber! Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (5)

Öte yandan, ilk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikte işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu ve 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Çeşme'de makilik alanda başlayan yangın İzmir-Çeşme otoyoluna sıçradı! Yangına 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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