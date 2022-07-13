İzmir 'in Çeşme ilçesinde, makilikteki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bölgeye takviye olarak 2 yangın uçağı ve 1 helikopter daha gönderilirken, karadan da 15 arazöz ile 4 dozer çalışmalara katıldı.

Kaynak: DHA

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çeşme'de makilik yangını (2) - Son Dakika

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