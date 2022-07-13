'ÇEŞME ZOR BİR GÜN GEÇİRİYOR' - Son Dakika
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'ÇEŞME ZOR BİR GÜN GEÇİRİYOR'

13.07.2022 23:33

Çeşme Belediyesi Başkanı Ekrem Oran, sosyal medyada canlı yayın yaparak bölgede devam eden yangınla ilgili bilgi verdi.

Çeşme Belediyesi Başkanı Ekrem Oran, sosyal medyada canlı yayın yaparak bölgede devam eden yangınla ilgili bilgi verdi. Alevlerin 15 metreye kadar yaklaşması nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan 2 siteden birin bahçesinden canlı yayın yapan Oran, Çeşme çok zor bir gün geçiriyor ama her akşamın bir sabahı var. diyerek yöre halkına umut verdi. Belediye Başkanı Oran, tahliyeler hakkında da bilgi vererek şunları söyledi

Çeşme'de zor bir akşamdayız. Ben şu anda Özpamir sitesinin bahçesindeyim, sınırındayım. Özpamir ve Set-tur sitelerini boşalttık. Çünkü Özpamir Sitesine yaklaşık 50 metre, Ser-tur sitesine de yaklaşık 15 metre kalmıştı. Kendi arabası olanlar bölgeyi terk ettiler. Arabası olmayanları da Belediye Sosyal Tesisleri'nde ağırlamak üzere belediye otobüslerimizle aldık. Şu ana kadar ulaşamadığımız vatandaşlarımız varsa yangın bölgesinin hemen dışında belediye otobüslerimiz bekliyor. Belediye ikram araçlarımız da orada. Sizleri Belediye Sosyal Tesisleri'ne alıp daha sonra ÇEŞTOB üyesi otellerin tahsis ettiği odalara yerleştireceğiz. Biz bütün ekiplerimizle buradayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, Çeşme Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bütün ekipler burada. Müdahale etmeye çalışıyoruz. Çeşme çok zor bir gün geçiriyor ama her akşamın bir sabahı var. İyi akşamlar diliyorum. Geçmiş olsun Çeşme. dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'ÇEŞME ZOR BİR GÜN GEÇİRİYOR' - Son Dakika

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