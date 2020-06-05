Çeşme'de mavi bayrağı göndere çekip hizmete başladılar

Yaz sezonuna 14 mavi bayraklı plaj ile girecek olan ünlü tatil merkezi Çeşme'deki bir otel, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde kapılarını açarak korona virüsü nedeniyle ara verdiğini hizmetine tekrar başladı. Otel yetkilileri ise 2020 yılının ilk mavi bayrağını aynı gün plajında göndere çekti.



Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE)'nın verdiği mavi bayrak ödüllerinin 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, Çeşme'de 14 plaj ile 1 marina mavi bayrak asmaya hak kazandı.



Çeşme'de 2020 yılının ilk mavi bayrağı da, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Boyalık Beach Çeşme Otel Genel Müdürü Orhan Belge tarafından teslim alınarak otelin plajında göndere çekildi.



Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu zorlu pandemi sürecinde sosyal mesafe ve hijyen konusundaki tüm denetimlerden geçerek kapılarını açtıklarını belirten Belge, "5 Haziran Dünya Çevre Gününün anlamına uygun olarak maksimum önlemler ve hijyen odaklı düzenlemeler ile 2020 sezonunun startını verdik. 5 Haziran itibariyle pandemi sonrası otelimizi tekrar işletmeye açmış bulunmaktayız. Bugünün bizim için ayrı bir önemi de, bugün Dünya Çevre Günü ve Türkiye'deki 2020 yılının ilk mavi bayrak ödülünü teslim alarak, mavi bayrağı göndere ilk biz çektik. Bu da bizim için bir gurur kaynağı oldu" diye konuştu.



"Konuklarımızın huzurlu ve güvenli tatil yapmalarını sağlamak istiyoruz"



Pandeminin dünya genelinde bir gerileme sürecine girdiğini, bu süreçte otel olarak pandemi sonrası tesiste ağırlayacakları misafirler için ne gibi önlemler almaları gerektiğini irdelediklerini söyleyen Orhan Belge, "Sosyal mesafe, maske ve hijyenin Covid-19 karşısında temel savunma mekanizmamız olduğu artık bilinen bir gerçek. Biz de bilimsel veriler ışığında bu anlayışa uygun önlemlerimizi maksimum şekilde uygulayarak konuklarımızın hem güvenli hem de huzurlu bir tatil yapmalarını sağlamak istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR