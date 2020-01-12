Çeşme'de ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı - Son Dakika

İzmir 'in Çeşme ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Düzensiz göçmenlerin denize açıldıkları koyda ise çocuklara ait ayakkabılar dikkat çekti.

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