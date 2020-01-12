Çeşme'de ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'de ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı - Son Dakika

Çeşme'de ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Düzensiz göçmenlerin denize açıldıkları koyda ise çocuklara ait ayakkabılar dikkat çekti.

Çeşme'de ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı

Adli Tıp Kurumu, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:27 Kaynak: AA
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