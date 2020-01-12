Çeşme'de ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı - Son Dakika

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Çeşme'de ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı
6 saat önce
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:27 Kaynak: AA
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Düzensiz göçmenlerin denize açıldıkları koyda ise çocuklara ait ayakkabılar dikkat çekti.
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