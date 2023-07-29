İzmir'in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor.
Ildır Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Saat 15.45'de başlayan yangına 15.54'de ilk müdahale yapıldı. 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer yangını söndürme çalışmalarına katılıyor.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika