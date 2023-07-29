Çeşme'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Çeşme'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

29.07.2023 18:30

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 9 dakika içinde yapıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor

ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Ildır Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Saat 15.45'de başlayan yangına 15.54'de ilk müdahale yapıldı. 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer yangını söndürme çalışmalarına katılıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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