Çeşme'de, otelde hırsızlığa 2 tutuklama - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, pandemi ndeniyle kapalı olan otele giren 2 kişi, 18 televizyon ve 21 musluk bataryasını çaldı. Polisin yaptığı çalışmayla yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı İsmet İnönü Mahallesi'ndeki bir otelde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Otelde yapılan incelemelerde 18 televizyon ve 21 musluk bataryasının çalındığını belirleyen ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, otelden televizyon ve musluk bataryalarını çalan şüphelilerin V.D. (32) ve G.T. (25) olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, televizyonları ve musluk bataryalarının çoğunu İzmir'de birçok yerde sattığını tespit etti. İki şüpheli, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.