Çeşme'de oteller dolmadı

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Onursal Başkanı Veysi Öncel, otel doluluk oranlarının istedikleri gibi olmadığını ifade ederek, "Şu anda Çeşme'de bayram öncesi olmasına rağmen otellerimiz daha dolmadı" dedi.

Pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörlerin başında turizm sektörünün geldiğini belirten ÇEŞTOB Onursal Başkanı Veysi Öncel, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Turizmcilerin hem maddi, hem manevi olarak belki de yaşadığı en zor zamanları. Türkiye'de çoğu otel açılmadı. Çeşme'de açılmayan otel sayısı çok fazla değil. Ama maalesef dolulukları istediğimiz gibi gitmiyor. Şu anda Çeşme'de bayram öncesi olmasına rağmen otellerimiz daha dolmadı. Hafta sonları doluluklar iyi ama hafta içerisinde yüzde 40'ları geçemiyoruz. Ortalamaya vurduğumuz zaman Temmuz, Ağustos, Eylül'de yüzde 40-45 civarında. Bu da bizim zarar etmemize neden olacak" diye konuştu.

2020 yılının kayıp bir yıl olduğunu ifade eden Öncel, "Çok kısa süreli sezonlarda iş yapmaya çalışıyoruz. Korona virüs bize çok iyi gelmedi. Çeşme'deki otel sahipleri olarak tesislerimiz olduğu için daha şanslıyız" dedi. - İZMİR