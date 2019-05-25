Son Dakika Haberleri: Çeşme'de otellerdeki doluluk yüzde 95'e ulaştı

Çeşme'de otellerdeki doluluk yüzde 95'e ulaştı

3 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde otellerde Ramazan Bayramı için doluluk oranı şimdiden yüzde 95'i buldu.

Çeşme'de otellerdeki doluluk yüzde 95'e ulaştı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesinde otellerde Ramazan Bayramı için doluluk oranı şimdiden yüzde 95'i buldu.
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Çeşme, yaz sezonunu açarken plaj işletmecilerinden restorancılara, otelcilerden esnafa kadar herkes 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini beklemeye başladı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 20 bine yakın nitelikli yatak kapasitesi bulunan ilçedeki doluluk oranı hakkında bilgi verdi ve "Şu anda otellerde doluluk oranı yüzde 95 oranında. Bir kaç güne kadar tam kapasiteyi bulacak. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın" dedi.
Öte yandan 60'a yakın beach club'ın olduğu Çeşme'de, bayram için eğlence mekanlarının da rezervasyonlarının yüzde 100 oranına ulaştığı, aynı doluluğun restoranlarda da olduğu belirtildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:52 Kaynak: DHA
Türkiye, İzmir, Ramazan Bayramı, Çeşme, Güncel
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