Çeşme'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu (3)

KONTROL ALTINA ALINDI

Çeşme Ildır'da dün saat 22.40 sıralarında otluk alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, saat 00.30 sıralarında yangının kontrol altına alındığı bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı. Kuvvetli rüzgara dikkat çeken ve vatandaşlara bu konuda uyarıda bulunan Vali Köşger, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Çeşme-Ildır'daki orman yangını kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde kuvvetli rüzgar iki gün süreyle devam edecek olup vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması tavsiye olunur."

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, -