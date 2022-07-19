ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU (4)

Çeşme Ildır'da dün saat 22.40 sıralarında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılınca alevlerin tehdit ettiği 20 evde oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla 3 saatte kontrol altına alınan yangında zeytin ağaçlarının da bulunduğu 20-30 hektar alanın tahrip olduğu belirtildi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN ORAN: 20-30 HEKTAR ALAN HASAR GÖRDÜ

Yangının ilk çıktığı andan itibaren bölgede çalışmaları takip eden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Büyük bir yangın atlattıklarını ve çıkış nedeninin mutlaka araştırılacağını ifade eden Başkan Oran, şöyle konuştu:

"Ildır'da gerçekten çok büyük bir yangın atlattık. AFAD'ın tam da bugün fırtına uyarısı vermesinin ardından böyle bir yangın çıkması, muhakkak araştırılacaktır. Ildır Kızılkent, 12 iyon kentinden birisi. Yangını hep beraber söndürdük. Ekiplerin desteği ile kontrol altına aldık. Yangın yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ciddi miktarda delice zeytin ve zeytin ağacımız yandı. Yangın nedeniyle yaklaşık 15-20 evi tedbir amaçlı boşalttık. Yangını evlere de sirayet etmeden kontrol altına aldık. Evlere dönüş izni az önce verdik. Yarın sabah daha net olur ama şimdilik 20-30 hektar alanın hasar gördüğünü söyleyebiliriz."

- İzmir