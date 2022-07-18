Son dakika haberi: ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGIN ÇIKTI

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başalttı.

Yangın, saat 22.40 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildırı Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yangını söndürmek için mücadele başlattı. Rüzgarın etkisiyle yangının ormanlık alana sıçramasından endişe edildiği ve çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldğü belirtildi.

BAŞKAN DESTEK İSTEDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri destek olarak bölgeye 2 arazöz ve 2 müdahale aracı yolladı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran sosyal medyadan destek çağrısında bulundu. Oran yaptığı paylaşımda yangının büyük olduğunu ifade ederek "Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin" dedi.