Çeşme'de otluk yangını (1) - Son Dakika
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Çeşme'de otluk yangını (1)

01.04.2022 14:09
Çeşme'de otluk yangını (1)

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki otluk ve dikenlikte yangın çıkarken, orman ekipleri, alevlerin söndürülmesi için karadan müdahaleye başladı.

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki otluk ve dikenlikte yangın çıkarken, orman ekipleri, alevlerin söndürülmesi için karadan müdahaleye başladı.

Çiftlikköy ve Altınkum mevkileri arasındaki otluk ve dikenlikte, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çeşme Orman İşletme Şefliği'ne de yangın ihbarı yapıldı. Bölgeye 4 arazöz, 1 su tankeri ve 2 dozer ile ekipler sevk edildi. Yangına karadan müdahale sürerken, fırtına nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanıyor.


Çeşme'de otluk yangını (1)
Çeşme'de otluk yangını (1)
Çeşme'de otluk yangını (1)
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Yangın, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Çeşme'de otluk yangını (1) - Son Dakika
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