Çeşme'de polis ekipleri yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'de polis ekipleri yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Çeşme'de polis ekipleri yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

15 dakika önce

Çeşme'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Çeşme'de polis ekipleri yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor, System.String[]

Çeşme'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Alınan bilgiye göre ilçede 155'i arayarak yardım isteyen her gün ortalama 50 vatandaşın adreslerine ulaşan ekipler, tüm ihtiyaçları kısa sürede gideriyor.

Vatandaşların en fazla gıda ve ihtiyaç maddelerinin temini ve bankacılık işlemleri konusunda destek istediği belirtiliyor.

Öte yandan ilçede ekip otolarından yaşlılara sokağa çıkmamaları ve ihtiyaç halinde 155'i aramaları yönünde anonslar yapılıyor.

Polis, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:08 Kaynak: AA

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