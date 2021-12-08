Çeşme'de sağlık turizmi çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinde Medikal Turizm Derneği tarafından "Anadolu'ya Yolculuk Çalıştayı" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle bir otelde düzenlenen programa İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Medikal Turizm Derneği Başkanı Sinan İbiş, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ile sağlık ve turizm sektör temsilcileri katıldı.

Alternatif turizm ürünlerinin geliştirmesine yönelik konuların görüşüldüğü çalıştayda konuşan Kızıltoprak, İzmir'in sağlık turizmi alanında güçlü bir potansiyeli olduğunu belirtti.

İzmir'in insan kaynağı anlamında da önemli bir potansiyeli olduğunu aktaran Fatih Kızıltoprak, şunları kaydetti:

"Bu noktada da bizim sağlık turizmi alanında sağlık otelleri sayılarımız çok az, bunu bir an evvel arttırmamız gerekiyor. Elimizde insan kaynağımız var, üniversitelerimiz var, bu konuya ilişkin bizim daha çok çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İzmir'de, özellikle Çeşme'de 12 ay turizm olsun diyoruz. Bunun için her şey var aslında. Bence yapılması gereken işlerden birisi uluslararası sertifikaları artırmamız gerekiyor. Turizmcilerimizi bu alana yönlendirmemiz gerekiyor."

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta da İzmir'in tarih, doğa, kültür, gastronomi ve sağlık gibi birçok alternatif turizm türlerini barındırdığını, termal turizmde de zengin kaynaklarının bulunduğunu aktardı.

Karaçanta, "Uluslararası akreditasyona sahip, ileri teknoloji ile hizmet veren sağlık kuruluşlarıyla sağlık turizmi, doğal, şifalı kaynak suları ile termal turizm potansiyelimiz var. 59 noktada termal kaynağımız var, termal otellerimiz var, termal turizm merkezlerimizi hayata geçirmek için hızlı bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.