Son Dakika Haberleri: Çeşme'de Sahipli İki Köpeğin Öldürülmesine Tepki

Çeşme'de Sahipli İki Köpeğin Öldürülmesine Tepki

17 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, birer hafta arayla sahipli iki köpek silahla vurularak öldürülürken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Çeşme'de Sahipli İki Köpeğin Öldürülmesine Tepki, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde, birer hafta arayla sahipli iki köpek silahla vurularak öldürülürken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Fahrettinpaşa Mahallesi'nde, sahipli köpeklerin birer haftayla vurularak öldürülmesi, mahallelinin tepkisine yol açtı. Köpek sahipleri, kişi veya kişilerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını isteyerek şikayetçi olacaklarını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Tolga Çağman'a ait kurt köpeğinin ardından, Ayşe Aygül'e ait Sibirya Kurdu cinsi köpeğinin de silahla vurulmasına tepki gösteren Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, mahallesinde yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, Çeşme Kaymakamlığı'na dilekçe yazarak konunun aydınlatılmasını isteyeceğini ifade etti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:54 Kaynak: İHA

Çeşme, Güncel
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