Üye Girişi
Çeşme'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Çeşme'de sahte içki operasyonu

27.12.2021 21:22
Çeşme'de sahte içki operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ve alkol damıtma ünitesi ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ve alkol damıtma ünitesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Reisdere Mahallesi'nde sahte alkol ticareti yaptığı iddia edilen H.Ö. adlı şahsın ikametine baskın yaptı. KOM ekiplerinin yaptığı aramada, 10 adet 5 litrelik plastik su şişeleri içerisinde toplam 50 litre rakı, 3 adet 5 litrelik plastik şişe içerisinde 15 litre viski ve 1 adet alkol damıtma ünitesi ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkiler ve damıtma ünitesi muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

YORUMLAR
500

Hisarcık, İzmir, Alkol, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'de sahte içki operasyonu - Son Dakika


Fenerbahçe'den gönderildi, içinden Ronaldo çıktı Fenerbahçe'den gönderildi, içinden Ronaldo çıktı         
21:21
Sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk korkunç şekilde hayatını kaybetti Sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk korkunç şekilde hayatını kaybetti         
21:20
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı         
15:36
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
21:21 Rüşvet aldığı anlar kaydedilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
21:20 Fenerbahçe'den gönderildi, içinden Ronaldo çıktı
21:20 Seren Serengil, ekranlara döndü: Altıma ediyordum, nefes alamıyordum
21:19 Sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk korkunç şekilde hayatını kaybetti
20:47 Konyaspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar
20:38 Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi
20:35 Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi
20:35 Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi
20:07 BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
19:30 Göklere çıkarılan Önder Karaveli'den çarpıcı itiraf
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 21:29:34. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme'de sahte içki operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement