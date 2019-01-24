Son Dakika Haberleri: Çeşme'de Sel Suları Yolu Yardı

Çeşme'de Sel Suları Yolu Yardı

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden aşırı yağış sonucunda, Ovacık Mahallesi'ndeki Çingen Deresi taştı.

Çeşme'de Sel Suları Yolu Yardı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden aşırı yağış sonucunda, Ovacık Mahallesi'ndeki Çingen Deresi taştı.

Çeşme'de gece boyunca dolu ile karışık yağan ve bugün öğle saatlerine kadar devam eden gök gürültülü sağanak yağış, zarara yol açtı. Ovacık Mahallesi'nin Gücücek koyu civarındaki çok sayıda siteye giden yol üzerindeki Çingen Deresi, aşırı yağış nedeniyle taşması ve yolun altındaki künklerin dere suyunu taşıyamaması sonucunda sabah saatlerinde yol çökerek yarıldı. Yoldan geçişin imkansız hale gelmesi nedeniyle, Çeşme Belediyesi ekipleri iki taraftan da yolu kapattı.

Bir evin duvarı çöktü

Yağış Ovacık Ovası'ndaki tarım arazilerine de zarar verirken, birçok enginar tarlası sular altında kaldı. Aşırı yağış, Ildır Mahallesi'nde de zarara yol açtı. Çeşme'nin tarihi değerleri ile öne çıkan mahalledeki bir evin duvarı çökerken, bazı yollardaki asfalt sökülerek yolda yarık oluştu. Tarihi değirmenin altındaki toprakta da kayma oldu.

Yoldaki su iş makineleriyle tahliye edildi

Yağış, Ilıca Mahallesi ve Celal Bayar Mahallesi'nde de birçok ev ve bahçenin sular altında kalmasına neden oldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve Çeşme Belediyesi ekipleri, su basan evlerde ve bahçelerinde su tahliyesi çalışması yaptı. Ilıca Otogarı'nın karşısındaki küçük bir derenin taşması sonucunda oluşan ve yolda göllenmeye yol açan sel suları ise İZSU pompasının yetersiz kalması üzerine 2 iş makinesi ile tahliye edilmeye çalışıldı.

Baraj tamamen doldu

Aşırı yağış, Çeşme'de çok miktarda zarara yol açmasının yanında, Kutlu Aktaş Barajı'na ise fayda sağladı. Kutlu Aktaş Barajı'na su taşıyan kanal, taşma derecesinde dolarak, barajın su seviyesinin artmasına neden oldu. Sabah saatlerinde yüzde 70 olan kullanılabilir su hacmi, akşama kadar akan suyla yüzde 100'e ulaştı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:50 Kaynak: İHA

Ovacık Mahallesi, Ovacık, Çeşme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şiddetli Yağış Ayvalık'ı Venedik'e Çevirdi Reza Zarrab Hakkında Bomba İddia: Koğuş Arkadaşına Tecavüz Etti

Rusya Lideri Putin, Trump'ın Venezuela Kararına Sert Tepki Gösterdi: Uluslararası Hukukun Ağır İhlalidir Venezuela Ordusunda Darbe Açıklaması: Asker Halkla Karşı Karşıya Gelmeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 20:41:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeşme'de Sel Suları Yolu Yardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]