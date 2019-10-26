Son Dakika Haberleri: Çeşme'de Shakespeare gecesi
Son Dakika Güncel Çeşme'de Shakespeare gecesi

Çeşme'de Shakespeare gecesi

1 saat önce

Çeşme Belediyesi İngiliz şair ve oyun yazarı Shakespeare'nin oyun ve sonelerinden derlenmiş bir performansın yer aldığı "Shakespeare ve Müzik" konserini Çeşmeli sanatseverlerle buluşturdu.

Çeşme'de Shakespeare gecesi, System.String[]

Dünyanın en seçkin drama yazarı olarak kabul edilen William Shakespeare'in yapıtları için bestelenmiş dönem müziklerinin, dönem çalgıları ile yorumlandığı oyun ve sonelerinin canlandırdırıldığı "Shakespeare ve Müzik" Ayios Haralambos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gecede tiyatro sanatçısı Ayşe Lebriz Berkem oyun ve soneleri canlandırırken, Soprano Linet Şaul, Viola da Gamba sanatçısı Bülent Oral ve Archlute sanatçısı Diego Leveric, Shakespeare'in yapıtları için bestelenmiş dönem müziklerini, dönem çalgıları ile yorumladı. Tiyatro ve müzik birlikteliğinin çarpıcı bir örneğini sunan gösteri Çeşmeliler'den büyük alkış aldı.

"Çeşme sanatın en çok hissedildiği kent"

İlginin son derece yoğun olduğu konser sonunda sanatçılara çiçek takdim eden Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Çeşme sanatın en çok hissedildiği kent. Çağdaş ve modern kentimizde ayda en az iki kez sanat dolu etkinlikleri Çeşmeli sanatseverlerle buluşturacağız. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacağız. Çeşmeliler'in uzunzamandır görmek istediği "Shakespeare ve Müzik" konserine bu kadar yoğun ilgi olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

William Shakespeare, Çeşmeli, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:10 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da ilginç pozisyon! Saha dışındaki oyuncu penaltı yaptırdı
Son Dakika: Bahçeli'den Trump'ın skandal mektubuna sert yorum: Alçalma ve kepazelik halidir Barış Pınarı Harekatı anketinde, Türk halkının en az güvendiği ülke İran oldu Rusya'dan ABD'ye şok suçlama: Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 13:52:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeşme'de Shakespeare gecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]