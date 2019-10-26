Çeşme'de Shakespeare gecesi

Dünyanın en seçkin drama yazarı olarak kabul edilen William Shakespeare'in yapıtları için bestelenmiş dönem müziklerinin, dönem çalgıları ile yorumlandığı oyun ve sonelerinin canlandırdırıldığı "Shakespeare ve Müzik" Ayios Haralambos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gecede tiyatro sanatçısı Ayşe Lebriz Berkem oyun ve soneleri canlandırırken, Soprano Linet Şaul, Viola da Gamba sanatçısı Bülent Oral ve Archlute sanatçısı Diego Leveric, Shakespeare'in yapıtları için bestelenmiş dönem müziklerini, dönem çalgıları ile yorumladı. Tiyatro ve müzik birlikteliğinin çarpıcı bir örneğini sunan gösteri Çeşmeliler'den büyük alkış aldı.

"Çeşme sanatın en çok hissedildiği kent"

İlginin son derece yoğun olduğu konser sonunda sanatçılara çiçek takdim eden Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Çeşme sanatın en çok hissedildiği kent. Çağdaş ve modern kentimizde ayda en az iki kez sanat dolu etkinlikleri Çeşmeli sanatseverlerle buluşturacağız. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacağız. Çeşmeliler'in uzunzamandır görmek istediği "Shakespeare ve Müzik" konserine bu kadar yoğun ilgi olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.