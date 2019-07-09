Son Dakika Haberleri: Çeşme'de siyasi parti başkanlarını buluşturan kahvaltı
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Çeşme'de siyasi parti başkanlarını buluşturan kahvaltı

1 saat önce

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesinin düzenlediği kahvaltıya, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi katıldı.

Çeşme'de siyasi parti başkanlarını buluşturan kahvaltı, System.String[]
Atatürkçü Düşünce Derneği, Çeşme, Güncel
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesinin düzenlediği kahvaltıya, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi katıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi, bir kahvaltı programı düzenledi. Programda, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran birer konuşma yaptı.

Programa ayrıca, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcisinin katılması dikkat çekti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:14 Kaynak: İHA
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