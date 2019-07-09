Çeşme'de siyasi parti başkanlarını buluşturan kahvaltı
1 saat önce
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesinin düzenlediği kahvaltıya, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi katıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:14 Kaynak: İHA
(ADD) Çeşme
Şubesinin düzenlediği kahvaltıya, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi katıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi, bir kahvaltı programı düzenledi. Programda, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç
ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran birer konuşma yaptı.
Programa ayrıca, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcisinin katılması dikkat çekti. - İZMİR
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