Çeşme'de suça ve suçluya geçit yok - Son Dakika

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç ayrı bölgede şüphe üzerine durdurduğu araçlarda yaptığı aramalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çiftlik Mahallesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. E.K. ve A.K. adlı şahısların bulunduğu araçta arama yapan polis ekipleri, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararı üzerine soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, E.K. ve A.K.'nın konutlarında yaptığı aramada çok miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi. Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince de Üniversite Mahallesinde yapılan denetimler sırasında, C.T.'nin kullandığı araç, şüphe üzerine durduruldu. Araçta arama yapan polis ekipleri, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ruhsatsız silaha el koyan ekipler, C.T. hakkında tahkikat başlattı.

Çeşme'de, Şahin Tepesi olarak adlandırılan bölgede ise şüphe üzerine bir aracı durduran polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis ekipleri, araçta bulunan A.S. ve S.G. hakkında tahkikat başlattı. - İZMİR