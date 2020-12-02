Çeşme'de sürücülere 'öncelik yayanın' uyarısı - Son Dakika

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve trafik ekiplerinin katıldığı etkinlikte, yaya geçitlerinde geçiş önceliğinin yayalarda olduğu hatırlatıldı.

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil