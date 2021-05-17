Çeşme'de tam kapanmada 1,5 milyona yakın ceza kesildi - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinde tam kapanma dönemindeki asayiş raporu belli oldu. 17 günlük kapanma sürecinde 77 işletmeye ve 343 vatandaşa toplam 1 milyon 64 bin 250 lira, 517 araca da 346 bin lira para cezası uygulandı. 28 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren tam kapanma sürecinde asayiş raporu belli oldu. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tam kapanma sürecinde asayiş yönünden 5 bin 128 kişinin GBT ve izolasyon sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada 54 aranan şahıs yakalanırken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 300 kişiye, sosyal mesafe kurallarına uymayan 25 kişiye, karantina kurallarına uymayan 1 kişiye, maske takmayan 17 kişiye idari para cezası uygulandı. Tam kapanma sürecinde Çeşme'de 735 işletme denetlenirken, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye aykırı faaliyet gösteren 77 işletmeye 22 bin 50 lira, 343 kişiye 1 milyon 42 bin 200 lira olmak üzere toplam 1 milyon 64 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. Tam kapanma sürecinde yapılan trafik denetlemelerinde de 2 bin 670 araç sorgulanırken, 517 araca ceza yazıldı. Denetlemeler sonucunda 123 araç trafikten men edilirken, toplam 346 bin 6 lira para cezası uygulandı. Tam kapanma sürecinde yapılan narkotik, kaçakçılık ve asayiş denetimlerinde de 8,79 gram metamfetamin ve 3,90 gram esrar maddesi ele geçirilerek, 8 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca otodan ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karışan 4 kişi yakalanırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tam kapanma sürecinde Çeşme'de yapılan denetimler sırasında göçmen kaçakçılığına karışan 1 kişi de yakalandı.

(Muhammet İsa Atagöz/ İHA)