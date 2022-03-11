Çeşme'de teknelerden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşme'de teknelerden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

11.03.2022 10:54
Çeşme'de teknelerden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi Yıldızburnu'nda, teknelerden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan 2 zanlı, Konak ilçesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi Yıldızburnu'nda, teknelerden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan 2 zanlı, Konak ilçesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Yıldızburnu'nda bağlı olan teknelerden; iki adet tekne motoru, iki akü ve bir televizyon çalındı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatırken, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan İ.B.'yi yakaladı. Şüpheliyi sorgulayan ekipler, aldıkları bilgi üzerine çok sayıda suç kayıtları bulunan A.B. ve B.K.'yı da gözaltına aldı. İki kişi, İzmir'in Konak ilçesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan iki kişi, emniyete götürüldü. - İZMİR

YORUMLAR
500
Çeşme Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu Çeşme Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüj demirleri otomobile saplandı Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüj demirleri otomobile saplandı

Hisarcık, Konak, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'de teknelerden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:39 Ümraniye'de kayan İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı, patlamalar yaşandı
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:29 Kiev'in işgali için gelen 65 km'lik Rus konvoyu dağıldı!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
10:19 Seda Sayan 7. kez evleneceği iddiasını yalanladı!
10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
10:09 Son dakika: Terazi bozuldu! Cari açık 7,1 milyar dolar ile son 4 yılın en yüksek seviyesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:01:19. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme'de teknelerden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement