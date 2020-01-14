Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen 11 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen 11 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi - Son Dakika

Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen 11 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi.

Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen 11 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumundan ailelerine teslim edilen 8 düzensiz göçmenin cenazesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesine getirildi.

Emine Mahmud Hüseyin (21), Fidya Hüseyin (5), Leyla Hüseyin (3), Fadya Hüseyin (1), Hediya Nayıf Mahmo (25), Rezan Mahmo (7), Berivan Mahmo (6) ve Abdulhamid Mahmo (4) Turgutlu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Buradaki cenaze törenine, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Hüseyin ve Mahmo ailesinin fertleri ile bölgede yaşayan bazı Suriyeliler ve vatandaşlar katıldı.

Hüseyin ve Mahmo ailelerinin 2012'den bu yana Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşadıkları öğrenildi.

Olay

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 11 Ocak'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı.

Soruşturma kapsamında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlar ve bu kişilerden alınan parayı saklayan ve havale eden şüphelilerin de aralarında bulunduğu biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Turgutlu, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesi kararlaştırıldı
Cep telefonunda çocuk istismarı içeren müstehcen filmler bulunan şahıs tutuklandı Üvey baba dehşeti! Çocuklar açlıktan ve soğuktan ölmek üzereyken bulundu 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılanlar görenleri kahretti! Komşular derhal polise haber verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 00:36:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen 11 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]