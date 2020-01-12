Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı - Son Dakika
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Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen çocuklardan geriye ayakkabıları kaldı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yalı Mahallesi açıklarında dün gece Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan fiber teknenin batması sonucu yüzerek karaya çıkan 4 ve Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı 4 düzensiz göçmen olmak üzere 8 yaralı, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çoğunluğu Suriye uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayda yaşamını yitiren 8 çocuk ve 3 yetişkine ait cenazeler, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne ait cenaze araçlarıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan hayatını kaybedenlerin denize açıldıkları koyda karaya vuran can yelekleri, düzensiz göçmenlere ait kimlik, pasaport, fotoğraf ve çeşitli eşyalar ile çocuk ayakkabıları ve kıyafetleri yürekleri burktu.

Fiber tekneye kapasitesinin üzerinde binilmesi nedeniyle yaşandığı değerlendirilen olayla ilgili düzensiz göçmenlerin tekneyi nasıl temin ettiği ve kazanın oluş şekline ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay


İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, dün gece düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı.

Adli Tıp Kurumu, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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