Çeşme'de teknenin batmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'de teknenin batmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Çeşme'de teknenin batmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çeşme'de teknenin batmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isterken fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin kaybetmesiyle ilgili organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu A.G. (45), tekneyi kullanan O.K. (42) ve Y.Ç. (29), Ö.K. (50), F.T. (52), M.A'nın (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Çeşme Adliyesine gönderildi.

Bu arada, tekneyi kullanan O.K'nin olaydan sonra yüzerek karaya çıktığı ve kurulanmak için ateş yaktığı sırada yakalandığı öğrenildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 11 Ocak'ta, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı.


Soruşturma kapsamında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlar ile bu kişilerden alınan parayı saklayan ve havale eden şüphelilerin de aralarında bulunduğu biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Suriye, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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