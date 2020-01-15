Çeşme'de teknenin batmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'de teknenin batmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Çeşme'de teknenin batmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çeşme'de teknenin batmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isterken fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu A.G. (45), tekneyi kullanan O.K. (42) ve Y.Ç. (29), Ö.K. (50), F.T. (52), M.A'nın (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Çeşme Adliyesine gönderildi.

Bu arada, tekneyi kullanan O.K'nin olaydan sonra yüzerek karaya çıktığı ve kurulanmak için ateş yaktığı sırada yakalandığı öğrenildi.

"Çocukları kapalı bölmeye kapatmışlar"

Gözaltına alınan tekne kaptanı O.K'nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının, teknenin kapasitesinden fazla düzensiz göçmenin binmesi nedeniyle battığını söylediği, o gün olayda hayatını kaybeden 8 çocuğu da denize düşmemeleri için kapalı bölmeye kapattıklarını, tekne alabora olduktan sonra çocukların bu bölümde boğulduklarını söylediği öğrenildi.

Ayrıca, tekne sahibinin tekneyi Aliağa ilçesinde 16 bin lira bedelle sattığı ve parayı havaleyle aldığı, satış işlemlerinin de yapılmadığı belirlendi.

Düzensiz göçmenlerin de polis kontrol noktalarında yakalanmamak için teknenin bulunduğu koya 2'şerli ve 3'erli gruplar halinde getirildikleri ifade edildi.

Bu arada, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G ve 2 şüpheliye daha önce insan kaçakçılığı organizatörü oldukları iddiasıyla işlem yapıldığı kaydedildi.


Olay

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 11 Ocak'ta, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı.

Soruşturma kapsamında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlar ile bu kişilerden alınan parayı saklayan ve havale eden şüphelilerin de aralarında bulunduğu biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Suriye, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6 çocuk annesi, eşinden boşanmayı halay çekerek kutladı
Kaynar suyun içine düştü, ertesi gün kahvaltı masasında fenalaştı Acil iniş yapan uçak yakıtını okulun üstüne boşalttı: 23 yaralı Destan Arda, şakalaşırken kırılan ayna parçasının boğazına saplanmasıyla öldü

Son Dakika Haberleri
23:22 ABD Dışişleri Bakanlığından "AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:20 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika
23:20 Sudan'da isyancı askerlerin ele geçirdiği petrol sahaları kurtarıldı - Son Dakika
23:18 Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı (3) - Son Dakika
23:02 ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 23:26:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeşme'de teknenin batmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]