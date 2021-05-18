Çeşme'de temizlik seferberliği! - Son Dakika

Çeşme'de temizlik seferberliği!

18.05.2021 11:12
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Türkiye'nin önde gelen turistik ilçelerinden Çeşme'de yaklaşan turizm sezonu öncesi bütün mahalle, sokak ve caddeler temizlendi.

Başkan Oran; "Sezona hazırız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle temizlik seferberliği başlattıklarını söyleyen Oran, "Hazırlıklarımızı tamamladık, sezona hazırız" dedi.

Turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Çeşme'de yaz sezonu için hazırlıklar başladı. Hız kesmeden alt yapı çalışmalarına devam eden Çeşme Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Çeşme'de temizlik harekâtı başlattı.

Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çeşme'de 16 mahallede tüm sokak ve caddelerde temizlik yaptı. Atık Transfer ve İkmal Şube Müdürlüğü Kent Temizliği Şefliği 25 kadın, 15 erkek temizlik personeli ile 2 zemin süpürme aracı, 2 yıkama aracı, 2 misina operatörü, 10 iş kamyonu, 3 iş makinası, 17 operatör, ilçedeki temizlik seferberliğine destek verdi.

"Hazırlıklarımızı tamamladık"

Çeşme'de turizm sezonu öncesi hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Ülke olarak hatta dünya olarak zor günler yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle uzun süredir evlerimizdeyiz. Ancak umuyoruz ki kısa sürede bu virüsten kurtuluruz. Her yıl yaz aylarında milyonları ağırlayan ilçemizde pandemi nedeniyle kış nüfusu da oldukça yüksekti. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için alt yapı çalışmalarını hızlandırdık. Yaklaşan turizm sezonu öncesi ilçemizde temizlik seferberliği başlattık" dedi.

"Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz"

Çeşme'de temizlenmeyen sokak ve cadde kalmayacağına vurgu yapan Oran, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz'in de desteğiyle ilçemizdeki tüm mahallelerde detaylı bir temizliğe başladık. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Bir yandan da plajlarımızdaki temizliklerimizi tamamlıyoruz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntısız bir yaz geçirmesi için çalışmaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e temizlik çalışmalarımıza verdiği destek için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çeşme'de temizlik seferberliği!

Çeşme Belediyesi, Turizm, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çeşme'de temizlik seferberliği! - Son Dakika


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