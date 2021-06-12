Çeşme'de, toplu taşıma araçlarına sivil jandarma denetimi - Son Dakika

Çeşme'de sivil jandarma ekipleri, görev yaptıkları bölgelerde toplu taşıma araçları ile yolculuk yaparak, kurallara uyulup uyulmadığını denetlemeye başladı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak, sivil jandarma ekiplerinin toplu taşıma araçlarında denetim yaptığını duyurdu. Kaymakam Çakıcı, sosyal medya sayfasında, "Jandarma trafik birimlerimiz toplu taşıma araçlarında sivil olarak yolculuk yapıp kurallara uyulup uyulmadığını denetliyorlar" diye yazdı.

Toplu taşıma araçlarına sivil giysilerle binen jandarma ekipleri kendisini tanıtarak, "Kaptandan ve sizlerden habersiz olarak yolculuk yaptık. Amacımız, yolculuk esnasında sürücümüzün kusurları varsa, onları tespit etmek. Aynı şekilde yolcularımızın ihlali varsa onları tespit etmek. Genel olarak kaptanımız aracını gayet iyi kullandı. Ancak emniyet kemeri takılı değil. Onunla ilgili gerekli işlemi yapacağız. Bildiğiniz gibi toplu taşıma araçlarında meydana gelen kazalarda yaralanmaların birçoğu, araçta savrulma veya araç devrildiği takdirde araçtan düşerek altında kalma şeklinde meydana geliyor. Bu nedenle sizlerde yolculuk esnasında lütfen kurallara uymaya özen gösterin. Emniyet kemerlerinizi takın. Bir ihbarınız olduğu zaman da 112'yi arayarak bilgilendirmede bulunabilirsiniz" diyerek yaptıkları denetlemeyle ilgili bilgi verdi. - İZMİR