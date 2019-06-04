Son Dakika Haberleri: Çeşme'de trafik ve asayiş denetimleri aralıksız sürüyor
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Çeşme'de trafik ve asayiş denetimleri aralıksız sürüyor

1 saat önce

İZMİR'in gözde turistik ilçelerinden Çeşme'de güvenlik güçleri, trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sürdürdü.

Çeşme'de trafik ve asayiş denetimleri aralıksız sürüyor, System.String[]
İZMİR'in gözde turistik ilçelerinden Çeşme'de güvenlik güçleri, trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sürdürdü. Ayrıca araçlar ve yolcular da kontrol edildi.
Ramazan Bayramı tatilinde birçok kişi Çeşme'ye akın etti. Bayram süresince 1, 5 milyon kişinin gelmesi beklenen Çeşme'de, polis ekipleri 24 saat esasına göre çalışmaya başladı. Otoyol çıkışı ile  Alaçatı ve Çeşme gişelerinde asayiş ve trafik kontrolü yapan ekipler, sürücüleri ve yolcuları trafik kuralları konusunda uyardı. Ayrıca araçlar, herhangi bir olumsuzluğa karşı arandı. Yolcuların ve sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı. Denetimlerin bayramdan sonra da yaz sezonu boyunca devam edeceği vurgulandı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:00 Kaynak: DHA
İzmir, Çeşme, Güncel
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