Çeşme'de Trafo Hırsızları Suçüstü Yakalandı
24 dakika önce
İzmir'in Çeşme ilçesinde trafo çalmak isteyen 2 kişi yakalandı.
İzmir
'in Çeşme
ilçesinde trafo çalmak isteyen 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, devriye gezen İlçe Jandarma
ekibi Şifne Mahallesi'nde trafo içerisinde 2 kişinin olduğu farketti. Trafodaki metal aksamların söküldüğünü tespit eden jandarma, H.B. ve A.S'yi gözaltına aldı.
Karakola götürülen zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:39 Kaynak: AA
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