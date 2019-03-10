Son Dakika Haberleri: Çeşme'de Trafo Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Çeşme'de Trafo Hırsızları Suçüstü Yakalandı

24 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde trafo çalmak isteyen 2 kişi yakalandı.

Çeşme'de Trafo Hırsızları Suçüstü Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde trafo çalmak isteyen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, devriye gezen İlçe Jandarma ekibi Şifne Mahallesi'nde trafo içerisinde 2 kişinin olduğu farketti. Trafodaki metal aksamların söküldüğünü tespit eden jandarma, H.B. ve A.S'yi gözaltına aldı.

Karakola götürülen zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:39 Kaynak: AA

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