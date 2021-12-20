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Çeşme'de turizm 2021'de Kovid-19'un izlerini sildi - Son Dakika

Çeşme'de turizm 2021'de Kovid-19'un izlerini sildi

20.12.2021 11:17

Önemli destinasyon merkezlerinden Çeşme'de turizmciler 2021'i mutlu uğurlayacak.

Önemli destinasyon merkezlerinden Çeşme'de turizmciler 2021'i mutlu uğurlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de zor günler geçiren Çeşmeli otelciler, bu yıl ulaştıkları doluluk oranlarından memnun kaldı.

İlçede turizm sezonu kasım ayına kadar uzadı. Yılbaşı rezervasyonlarında da yoğunluk yaşandı. Bu yıl, turizmin en parlak yıllarından 2019'un doluluk seviyesine yaklaşıldı. Böylece salgının olumsuz izlerini silen Çeşme, gelecek yıl 2019 rakamlarını geride bırakmayı hedefliyor.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, AA muhabirine, otelcilerin 2021 yılını memnun kapatacağını söyledi.

Salgının etkileriyle 2020 yılının kötü geçtiğini hatırlatan Belge, "2021'de ciro anlamında bütün oteller istediğini hatta fazlasını aldı. Doluluk anlamında 2019'a çok yaklaştık. 2019'u geçtik diyemem, zaten öyle bir şey beklemiyorduk." dedi.

Belge, turizmcinin hep dile getirdiği sezonun uzaması isteğinin bu sene gerçekleştiğini, haziran ayının ilk günlerinde başlayan sezonun kasım sonuna kadar sürdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Çeşme'ye gelenlerin yüzde 70'i yerli, yüzde 30'u yabancı turist oldu. İç pazar ne kadar önemliyse dış pazar o kadar önemli. 6-7 ay dolu geçirdiğimiz zaman gerisi problem yaratmaz bize ama 2 ay dolu, 10 ay idare edersek sıkıntı olur. Ekim ayı otellerde yüzde 85 dolulukla geçti. Bu doluluk eskiden ekim aylarında yoktu. Şu anda benim otelim açık. Kış dönemine rağmen hafta sonları doluyorum."

Gelecek yıl Ramazan Bayramı'nın mayıs ayı başında olduğuna dikkati çeken Belge, bunun da etkisiyle turizm sezonunun bu yıldan daha erken başlayacağını söyledi.

Belge, otellerin dış mekanlarını sezonun erken başlayacağı düşüncesiyle gelecek yıl nisan ayında açmayı düşündüklerini, mayısta başlayacak ilginin yılbaşı dönemine kadar sürmesini beklediklerini dile getirdi.

"2021'in üzerine en az yüzde 25 koyarız"

Orhan Belge, Çeşmeli turizmcinin 2022'de parlak yıl 2019'u geçmeyi hedeflediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Benim otelimde 2019'da 101 bin gecelemem vardı, bu sene 95 binle kapatacağım. Demek ki yaklaşmışım. Seneye 120 bin gecelemeden aşağısını düşünemem ve gerçekleşeceğini biliyorum. 2022'de, ciro ve gecelemede 2021'in üzerine en az yüzde 25 koyarız."

Yazın Çeşme'deki yaşanan yoğunluğa dikkati çeken Belge, "Her sene 40 bin nüfuslu Çeşme'ye 2 milyon kişi geliyor. Bu belli. Altyapıdan üstyapıya bütün önlemlerimizi alarak hareket edersek hiçbir sıkıntı olmaz." ifadelerini kullandı.

Çeşme'de turizm 2021'de Kovid-19'un izlerini sildi
Çeşme'de turizm 2021'de Kovid-19'un izlerini sildi
Çeşme'de turizm 2021'de Kovid-19'un izlerini sildi
Çeşme'de turizm 2021'de Kovid-19'un izlerini sildi

Yılbaşı, Turizm, Kasım, Çeşme, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çeşme'de turizm 2021'de Kovid-19'un izlerini sildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme'de turizm 2021'de Kovid-19'un izlerini sildi - Son Dakika
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