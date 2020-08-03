Çeşme'de turizmcilerin bayramda yüzü güldü - Son Dakika

Çeşme'de turizmcilerin bayramda yüzü güldü

KURBAN Bayramı'nın başlangıcından itibaren mavi koylarıyla, otel ve restoranlarıyla turizmin gözdesi haline gelen İzmir'in çeşme ilçesinde yoğunluk yaşandı.

Çeşme'de turizmcilerin bayramda yüzü güldü, System.String[]

KURBAN Bayramı'nın başlangıcından itibaren mavi koylarıyla, otel ve restoranlarıyla turizmin gözdesi haline gelen İzmir'in çeşme ilçesinde yoğunluk yaşandı. Halk plajlarında 'İğne atılsa yere düşmeyecek' deyimi gerçek olurken, oteller ise koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen doluluk oranlarına ulaştı. Alaçatı mahallesinde ev yemekleri işletmeciliği yapan Yusuf Çelik, "Bayram boyunca o denli yoğunluk yaşadık ki müşterilerimiz yemeklerini ellerinde, arabalarının üstlerinde yedi. 4 gün içinde 1 aylık iş yapmış gibi olduk" dedi.

Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri olan, masmavi koylarının yanı sıra, kükürt bakımından zengin denizleri, otel ve beach clubları ile ünlü İzmir'in Çeşme ilçesinde bayram yoğunluğu yaşandı. Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir yüzü gülmeyen turizmci ve işletmeciler, Kursan Bayramı tatili ile eski hareketli günlerine döndü. Halk plajları dolarken, oteller ise koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen doluluk oranlarına ulaştı. Alaçatı mahallesinde ev yemekleri işletmeciliği yapan Yusuf Çelik, "Bayramdan önce bu yoğunluğu bekliyorduk. Çeşme inanılmaz bir şekilde kalabalık oldu. Otoparklar sığmadı, mekanlar doldu taştı. İnsanlar kendisi yemeklerini alıp masa köşelerinde, arabalarının üstlerinde yemek yemeye başladılar. 25 yıllık bir işletmeyiz böyle bir yoğunluğu ilk kez gördük. Halen daha bu yoğunluk devam ediyor. 4 gün içinde 1 aylık iş yapmış gibi olduk" diye konuştu.'DİĞER TURİZM BÖLGELERİNE GÖRE ÇEŞME AVANTAJLI'

Çeşme'de bulunan bir otelin Genel Müdürü Ebru Tuğgan, "Bayram dönemi oldukça yoğundu. Turizmcinin yüzü ilk defa bu sezon bayramda güldü. Doluluk oranlarımız ilk defa yüzde 90'a yükseldi. Çeşme genelinde 1 milyonu aşkın misafir ağırladık. Çeşme bölgesi bayram döneminde oldukça talep gördü. Biz de sezonu ilk defa dolu dolu yaşadık diyebiliriz. Endişe vardı. Yoğunluk beraberinde sosyal mesafe ve kuralları kontrolü de getirdi. Özellikle otellerimiz bu konuda oldukça bilinçli. Bunun ön çalışmasını da 2 aydır yapıyorduk. Otellerimiz sosyal mesafe ve hijyen kurallarına bağlı kalarak hizmet verdi. Bayramın talep alacağını tahmin ediyorduk. Çünkü, bayram satışları neredeyse 2 hafta öncesinde belli bir doluluğa varmıştı. Diğer turizm bölgelerine göre Çeşme yerli misafirlere daha fazla hizmet verdiği için koronavirüs tedbirleri altında geçirdiğimiz bu dönemde bu durumun avantajını daha fazla yaşadık" dedi.


İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 08:06

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çeşme'de turizmcilerin bayramda yüzü güldü - Son Dakika
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