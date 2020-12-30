Çeşme'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yeni yıl öncesinde bir adreste uyuşturucu üretimi ve satımını ihbarını alan polis operasyon düzenledi. Operasyonda, 34 kök hint keneviri, 200 gram kurutulmaya hazır hint keneviri ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu satışının önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, Çeşme ilçesindeki bir adreste uyuşturucu madde üretimi ve satışı gerçekleştirdiği bilgisi alındı. Bunun üzerine, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği koordineli çalışarak Alaçatı Mahallesi'nde bulunan adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Bir süre izlenen adreste uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edildi. Savcılık kararı ile eve operasyon düzenleyen ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alırken, evde yapılan aramalarda 34 kök hint keneviri, 200 gram kurutulmaya hazır hint keneviri ve uyuşturucu üretiminde kullanılan materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise imha edilmek üzere polis tarafından alındı.