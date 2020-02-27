Çeşme'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çeşme'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu oprasyonunda 305 gram esrar ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Çeşme'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu oprasyonunda 305 gram esrar ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçenin birçok noktasında uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde istihbarat aldı. Bunu üzerine harekete geçen ekipler, 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, uyuşturucu maddeyi B.G. ve E.T.'nin sattığını, F.Y. isimli şüphelinin de evinde bulundurduğunu tespit etti. Elde edilen bilgilerin ardından hareke geçen polisler, F.Y.'nin evine baskın yaptı. Operasyonda B.G., E.T. ve F.Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 305 gram esrar maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden F.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, B.G. ve E.T. ise tutuklandı.


Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:59 Kaynak: DHA
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