Son Dakika Haberleri: Çeşme'de Uyuşturucu Satıcılarına Darbe

Çeşme'de Uyuşturucu Satıcılarına Darbe

1 saat önce

Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, teknik takip altına aldıkları uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 5 zanlı tutuklandı.

Çeşme'de Uyuşturucu Satıcılarına Darbe, System.String[]
Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, teknik takip altına aldıkları uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 5 zanlı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında dört ay boyunca, şüpheli gördükleri 7 kişi ile ilgili teknik takip uyguladı.Teknik takip sonucunda 13 ayrı delillendirme yapan ekipler, 22 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaparken, adli mercilerde 2 kişi hakkında ise tutuklama kararı verildi.

26 Şubat tarihinde teknik takibi operasyona dönüştüren NARKO ve KOM Çeşme Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları ortak operasyonda, 2'si halen çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 2 kişi dışında 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

4 ay süren teknik takip ve operasyon sonucunda; 212,67 gram esrar, 37 gram toz esrar, 21,45 gram taş kokain, 34,47 gram toz kokain, 2,40 gram metam fetamin, 3 adet de sentetik ecza ürünü ele geçirdi.

NARKO ve KOM ekiplerinin ortak operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 6 zanlı, yapılan sorgulamanın ardından Çeşme Adsliyesi'ne sevk edilirken, M.M.O. adlı zanlı savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. AY., Ö.F.D., O.B., S.K. ve S.Y adlı zanlılar ise Çeşme Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

Çeşme, 3. Sayfa
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