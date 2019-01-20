Çeşme'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
1 saat önce
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, F.B.'nin evinde yaptıkları aramada satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, adliye çıkarılan zanlı mahkemece tutuklandı.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Çeşme
Grup Amirliği ekipleri, F.B.'nin evinde yaptıkları aramada satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, adliye çıkarılan zanlı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, "Gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında" nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla harekete geçen NARKO Çeşme Grup Amirliği ekipleri, F.B. adlı zanlının evine baskın düzenleyerek, arama gerçekleştirdi. F.B.'nin evinde, 19 Ocak Cumartesi günü yapılan aramada, satışa hazır 9.65 gram esrar, bir adet uyuşturucu madde öğütmeye yarayan değirmen ve iki paket de sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
NARKO ekipleri, suç unsurları ile birlikte F.B.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgusunun ardından Çeşme Adliyesine sevk edilen F.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:02 Kaynak: İHA
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