Çeşme'de uyuşturucu satışına suçüstü - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşme'de uyuşturucu satışına suçüstü

03.03.2022 10:35
Çeşme'de uyuşturucu satışına suçüstü

NARKO Çeşme Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satan ve alan iki kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

NARKO Çeşme Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satan ve alan iki kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Grup Amirliği ekipleri, iddialara göre kiraladığı araçla İzmir'e giderek uyuşturucu madde alan ve aldığı uyuşturucu maddeyi Çeşme'deki iş yerine girerek saklayan Ş.P'yi takibe aldı. NARKO ekipleri, Ş.P.'nin kiraladığı araç içerisinde 100 lira karşılığında B.D.'ye uyuşturucu madde sattığını tespit etti. B.D.'yi 0,75 gram uyuşturucu maddeyi iş yerinin tuvaletinden alırken suçüstü yakalayan NARKO ekipleri, uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla ŞP'nin üzerinde, kiraladığı aracında ve konakladığı otel odasında arama yaptı. Ekiplerin yaptığı arama sonucunda, ayrı ayrı torbalar içerisinde 25,65 gram, 15 gram ve 1,35 gram esrar maddesi, satışta elde edildiği değerlendirilen 100 lira ile 3 bin 250 lira ele geçirdi. İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - İZMİR

YORUMLAR
500
Samsun'da uyuşturucu içerikli 1400 kapsül sentetik hap ele geçirildi Samsun'da uyuşturucu içerikli 1400 kapsül sentetik hap ele geçirildi Son dakika haber | Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı Son dakika haber | Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu, Narkotik, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'de uyuşturucu satışına suçüstü - Son Dakika


Son Dakika
10:28 Toplu mezarlar Rus askerinin cansız bedeni ile doluyor!
10:24 Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla yüzde 25,98 zam yapabilecek
10:22 Rusların ele geçirdiği Kherson şehri "Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısı" olarak biliniyor
10:19 Manchester United Löw'ü yanında görmek istiyor! Fenerbahçe bu durumda ne yapıyor?
10:15 Isparta'da kabus geri dönüyor: Kar geldi, elektrikler gitti! Muhtar, mahalleliyi tellere kar topu atmaya çağırdı
10:08 Yol ortasında dehşet saçtı, husumetlisini planlayarak öldürdü!
10:06 Son dakika: şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı
10:03 Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!
09:54 Zelenskiy, 15 Ukraynalı askere Kahramanlık unvanı verdi!
09:28 Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 10:43:14. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme'de uyuşturucu satışına suçüstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement