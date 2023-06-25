Çeşme'de Uzman Çavuş'u bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Çeşme'de Uzman Çavuş'u bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Çeşme'de Uzman Çavuş'u bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

25.06.2023 09:56

İzmir'in Çeşme ilçesinde Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Muzaffer Tüz, tasarlayarak kasten öldürme suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın, Akkaş ile eski sevgilisinin herhangi bir bağlantısının bulunmadığı, durumu takıntı haline getirip kıskandığı için cinayeti işlediği belirtildi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı (27) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Muzaffer Tüz (27), tasarlayarak kasten öldürme suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti kararında, Tüz'ün, ifadesinin aksine soruşturma ve yargılama süresince yapılan incelemelerde Akkaş ile sanığın eski sevgilisinin herhangi bir bağlantısının bulunmadığının ortaya çıktığını, durumu takıntı haline getirip kıskandığı için cinayeti işlediğini belirtti.

Olay, geçen yıl 15 Mayıs'ta Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş, otomobilini çok beğendiği için kendisiyle görüşmek isteyen ve sahte isim kullanan Muzaffer Tüz ile buluştu. Konya'dan gelen Tüz, eski kız arkadaşının irtibatı olduğu iddiasıyla Akkaş'ı bıçakla öldürüp kaçtı. Taksiyle kaçan Tüz, Bayraklı ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akkaş ise memleketi Antalya'da toprağa verildi.

'OTOMOBİLİNİ GÖRME BAHANESİYLE BULUŞMUŞ'Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Muzaffer Tüz'ün, eski kız arkadaşını kıskanması nedeniyle Akkaş'ı takıntı haline getirdiği, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp sahte isimle Akkaş ile sosyal medyadan iletişime geçtiği belirtildi. Tüz'ün Akkaş'a otomobilini çok beğendiğini ve görmek istediğini söylediği, ardından da Çeşme'ye gelme konusunda anlaştıkları da iddianamede yer aldı. Sanık Tüz'ün bıçak satın aldığı, olayı planladığı, belirlediği kurgu dahilinde Akkaş'ı öldürdüğünün altı çizildi. İddianamede, Tüz, hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istendi. İddianame İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.KISKANDIĞI İÇİN SAHTE İSİMLERLE İRTİBATTA KALMIŞDavanın geçen 20 Haziran'da görülen duruşmasında savcı, esas hakkında mütalaasını sunup, sanık Tüz'ün kıskandığı için sahte isimlerle eski kız arkadaşıyla irtibatı olduğunu düşündüğü Akkaş'a ulaşıp otomobilini çok beğendiğini söyleyip görüştüklerini ve olayı gerçekleştirdiğini belirtti. Savcı, Tüz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteminde bulundu. Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanığın takıntı haline getirip kıskandığı için cinayeti işlediğini söylediği R.H. isimli eski kız arkadaşının Akkaş ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, aksini ispatlayacak herhangi bir belgenin de olmadığını belirtti. Sanığın eylemi planlı yaptığı şekilde ve bir kurgu dahilinde icra ettiğine karar veren heyet, sanığın kendisini suçtan kurtarmaya ya da atılı suçu hafifletmeye yönelik beyanlarına itibar edilmediğine vurgu yaptı. Heyet, sanığı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırırken, indirim de uygulamadı.'GERÇEKLİKLE ÖRTÜŞMEYEN, HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI SAVUNMALAR YAPTI'

Kararı değerlendiren ailenin avukatı Alper Arapoğlu, "Sanık gerek emniyet ifadesinde gerek savcılık ifadesinde gerekse de sorgusunda detaylı bir şekilde olayı planladığını olayın üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen yine de işlemeyi kafasına koyduğu suçu planladığı şekilde eyleme geçirdiğini anlatmıştır. Hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeyen, ifadelerini sürekli değiştiren, gerçeklikle örtüşmeyen, hayatın olağan akışına aykırı savunmalar yapan sanığın takdiri indirim uygulanmadan cezalandırılması gözü yaşlı anne ve babası için ufak da olsa bir teselli olmuştur" dedi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Uzman Çavuş'u bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Ferdi Kadıoğlu kendisine gelen transfer tekliflerini kulüp başkanı Ali Koç'a bıraktı! Son söz sizin başkanım
10:29 Ali Koç, "Newcastle United ve Napoli'den teklif var" dedi! Ferdi'nin cevabı başkanı mest etti
10:25 Faiz kararı sonrası Merkez Bankası'ndan ilk adım! Menkul kıymet tesis oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü
10:20 Faiz kararı sonrası Merkez Bankası'ndan ilk adım! Menkul kıymet tesis oranı yüzde 5'e düşürüldü
09:46 Adana'da koyunu döverek bayıltan kasap yakalandı, açıklaması pes dedirtti! Yormak için yaptım
09:44 Koyunu döverek bayıltan kasaptan pişkin savunma: Yormak için öyle yaptım
09:25 1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? İşte Rusya Lideri Putin ve Wagner'i bekleyen süreç
09:21 1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? İşte Putin ve Wagner'i bekleyen süreç
09:13 DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı istifa etti
09:09 Rozetini Babacan takmıştı! Sedat Kızılcıklı, DEVA Partisi'nden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2023 10:45:55. #1.13#
SON DAKİKA: Çeşme'de Uzman Çavuş'u bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement