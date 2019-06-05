Son Dakika Haberleri: Çeşme'de uzun araç kuyrukları oluştu
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Çeşme'de uzun araç kuyrukları oluştu

1 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bayramın ikinci gününde otoyol gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Çeşme'de uzun araç kuyrukları oluştu, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bayramın ikinci gününde otoyol gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İzmir'in turizm ilçelerinden Çeşme, her bayram olduğu gibi bu bayram da tatilcilerin akınına uğradı. Bayramın ikinci gününde de çoğunlukla İzmir, Aydın, Denizli, Çanakkale ve Manisa'dan olmak üzere çok sayıda tatilci soluğu Çeşme'de aldı. Tatilciler, Çeşme girişinde ve İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı ile Çeşme gişelerinde uzun kuyruklara neden oldu. İlçedeki otoparklarda ve sokaklarda park yeri kalmadı. Polis ve jandarma ekipleri trafiğin yoğun olduğu yerlerde görev yaparak, trafik akışının hızlanmasını ve sürücülerin güven içinde ilerlemesini sağladı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:36 Kaynak: DHA
Manisa, TEM Otoyolu, İzmir, Çeşme, Güncel
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