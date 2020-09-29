Çeşme'de vatandaşlar sokaklarını adeta sanat galerisine dönüştürdü - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesindeki 5112 Sokak sakinleri, pandemi önlemlerinin alındığı ve kısıtlamaların başladığı ilk günlerden itibaren, sokaklarındaki duvarlara yaptıkları resimlerle sokaklarını adeta sanat galerisine çevirdi.

Çeşme ilçesindeki Ilıca Mahallesi 5112 Sokak'ta yaşayan sokak sakinlerinden emekli mimar Berrak Birel, resim ve seramiğe olan ilgisiyle kendi evinin girişini; yaptığı resim, mozaik ve seramik çalışmalarıyla güzelleştirdi.

Geçtiğimiz mart ayında başlayan pandemi süreci ve beraberinde gelen kısıtlamalar sırasında Berrak Birel, komşularıyla birlikte sokak duvarlarına resim yapmaya başladı. Duvar resimleri ile sokaklarını güzelleştiren sokak sakinleri, diğer yandan da komşuluk ilişkilerini geliştirdi. Yapılan resimlerle sokak adeta sanat galerisine dönüştü.

Öte yandan sokaklarını da elbirliğiyle temizleyen sokak sakinleri, akşam saatlerinde de sokaklarına masa ve sandalyeler koyarak; çay, börek, pasta eşliğinde geç saatlere kadar sohbet edip "Huzur Sokağı" olarak isimlendirdikleri sokaklarında yaşamanın tadını çıkardı.

Huzur Sokağı'nın duvar resimleriyle sanat galerisine dönüşmesi sürecini anlatan emekli mimar Birel, "Evimde ve evimin önünde resim, mozaik ve seramik çalışmaları zaten yapıyordum. Korona kısıtlamaları başladığında artık evimin önünde yapacağım pek bir şey kalmamıştı. Taşları bile boyadım. Karşıdaki komşumuz da 'bizim duvarları da boyayabilirsiniz' deyince önce evimin tam karşısındaki duvara resim yaptım. Sonra bir dilek ağacı yaptım. Daha sonra da komşularım da resim yapmaya başladılar. Dört ay kadar süren bir çalışmayla sokağımızı duvar resimleriyle donattık. Resimleri yaparken zaten var olan komşuluk ilişkilerimiz daha da gelişti. Korona kısıtlamalarının getirdiği sıkıntıları, stresi, sokak resimleri yaparak atlattık. 'Huzur Sokağı' adını verdiğimiz sokağımızda huzurla yaşamaya başladık. Sokağımızın Ilıca'ya ve Çeşme'ye örnek olmasını arzu ediyoruz. Ilıca'da oturan birçok kişi, arkadaşlarını da alarak sokağımıza, duvar resimlerini görmeye geliyorlar. 'Biz de kendi bahçe duvarlarımıza yapalım' diyenler var" diye konuştu.

"Örnek bir sokak oldu"

Ilıca Mahallesi Muhtarı Kamil Baykal da, sokak resimlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Örnek bir sokak oldu. Sokak sakini kadınlar, elbirliğiyle, sokak resimleri yaparak sokaklarını güzelleştirdiler. Çok güzel bir sokak oldu. Umarım başka sokaklar da bu sokağı örnek alır. Belediye başkanımız 5076 Sokak'ta Sanat Sokağı açılacağını söylemişti. Açılacak kurslarla da Ilıca'da sanat sevgisinin gelişeceğini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Sokak sakinlerinden emekli öğretmen Nilüfer Yiş de, "Halk eğitimin açtığı çini kursuna katıldım. Kursta eğitmenimizden bir çok şey öğrendik. Sokak resimlerini komşularımızla birlikte biz de yaptık. Eşim güzel resim yapar. O çizdi, ben de boyadım. İsmim Nilüfer olduğu için evimizin karşısındaki duvara da nilüfer resimleri yaptık. Yandaki duvara da, çini yaparken tabağa yaptığım resmi yaptık" diye anlattı. - İZMİR