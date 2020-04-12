Çeşme'de vatandaşların ekmek ihtiyacını bir hayırsever karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'de vatandaşların ekmek ihtiyacını bir hayırsever karşıladı - Son Dakika

Çeşme'de vatandaşların ekmek ihtiyacını bir hayırsever karşıladı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir hayırsever tarafından satın alınan ekmekler ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Çeşme'de vatandaşların ekmek ihtiyacını bir hayırsever karşıladı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir hayırsever tarafından satın alınan ekmekler ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.


Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, Çeşme ilçesindeki Fahrettinpaşa Mahallesi'nde oturan vatandaşların ekmek ihtiyaçları bir hayırsever tarafından karşılandı. Çeşme Müftülüğüne giden hayırsever, vatandaşlara ekmek bağışlamak istediğini söyledi. Müftülüğünde yardımcı olmasıyla alınan ekmekler vatandaşlara dağıtıldı. Hayırseverin ücretini karşıladığı ekmeklerden sokak hayvanları da yararlandı. - İZMİR

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:21 Kaynak: İHA

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