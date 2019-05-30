Son Dakika Haberleri: Kapıları çalıp tek tek isim soranları, mahalle sakinleri kovaladı!
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Kapıları çalıp tek tek isim soranları, mahalle sakinleri kovaladı!

29 dakika önce

Çeşme'de evlerin kapılarını çalarak isim soran 3 kişi, vatandaşların kendilerinden şüphelenmesi üzerine kaçtı. Mahalle sakinleri hem o kişileri kovaladı hem de cep telefonuyla videolarını kaydetti.

Kapıları çalıp tek tek isim soranları, mahalle sakinleri kovaladı!, System.String[]

Dün saat 17.00 sıralarında, Reisdere TOKİ evlerine giden 3 kişi evlerin kapılarını çalarak, bazı isimler vererek bu isimlerin orada oturup oturmadıklarını sordu. Birçok dairenin kapısını çalmaları nedeniyle davranışlarından şüphelenen mahalle sakinlerinin, sorular sorarak kim olduklarını öğrenmeye çalışmaları üzerine 3 yabancı koşarak kaçmaya başladı.

MAHALLE SAKİNLERİ 3 KİŞİYİ KOVALADI

2 TOKİ sakini de motosikletle, kaçmaya başlayan 3 yabancının peşine düşerken, cep telefonuyla da videolarını çekmeye başladı. Şahısların kaçmaya başlaması nedeniyle hırsız olabileceğinden şüphelenen ve motorlarıyla peşlerine düşen mahalle sakinleri, jandarmayı da arayarak bilgi verdi. 3 zanlı, motosikletle peşlerine takılan vatandaşlardan kurtulabilmek için, bir süre sonra yoldan çıkarak, arazide koşmaya devam etti. 2 mahalle sakini de motorlarını yolda bırakarak, 3 zanlının peşinde koşarken, jandarmayı arayarak zanlıların kaçtıkları yönü bildirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLMELERİ BEKLENİYOR

Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçmaya çalışan 3 zanlıdan 2'sini yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan üçüncü zanlıyı arama çalışmaları devam ederken, yakalanan 2 zanlının sorgularının ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:36 Kaynak: İHA
Jandarma, Çeşme, 3. Sayfa
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